Insediamento del Vicario del Questore della provincia di Mantova, dott.ssa Sara Mancinelli

Si è insediato ieri alla Questura di Mantova il nuovo Vicario del Questore, Sara Mancinelli, Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Originaria della Puglia, la dottoressa Mancinelli è nella Polizia di Stato dal 1992.

Ha prestato la maggior parte della propria attività lavorativa nella Polizia Stradale di Genova dove ha ricoperto per tanti anni la funzione di Dirigente del Centro Operativo Autostradale. A gennaio 2018 ha assunto poi il Comando della Polizia Stradale di Cuneo e il 14 agosto 2018, proprio per aver maturato una importante esperienza professionale nella gestione della viabilità ligure, è stata aggregata in Liguria per un breve periodo per l’emergenza viaria derivante dal crollo del Ponte Morandi. Dopo 3 anni di permanenza nella Polizia Stradale cuneese, è approdata alla Polizia Stradale di Alessandria.

Dal 2023 è stata destinata alla Questura di Genova dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

Il Questore, Giannina Roatta, anche a nome degli altri Funzionari e di tutta la Polizia virgiliana, ha dato il benvenuto alla Dott.ssa Mancinelli formulando i suoi migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle Istituzioni mantovane.