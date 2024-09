Civitanova Marche: giovane pakistano arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e per il porto di strumenti atti ad offendere

Comunicato stampa ter del 30.09.2024

Alle ore 21.00 circa di ieri la “Volante” del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche è intervenuta su richiesta di alcuni cittadini che avevano segnalato al 112, schiamazzi e urla in strada dove erano presenti un uomo e di una donna che stavano litigando.

Nello stesso tempo giungeva la segnalazione al 112 da parte di una donna che in lacrime richiedeva l’intervento della Polizia poiché nelle immediate vicinanze della sua abitazione vi era il compagno della madre armato di coltello.

Sul posto i poliziotti individuavano subito il soggetto in stato di agitazione, identificato per un cittadino di origini pakistane di anni 27, il quale da subito si mostrava in stato visibilmente alterato dovuto probabilmente all’assunzione di alcool dato il proprio alito vinoso e dall’assunzione di sostante stupefacenti come asserito successivamente dallo stesso.

L’uomo quindi, raggiunto presso l’abitazione della richiedente dove si era recato impugnando un grosso macete, iniziava subito ad insultare gli agenti che entrati all’interno dell’abitazione notavano la presenza su un mobile all’interno del macete che veniva subito sottratto dalla disponibilità dell’uomo.

Gli operanti tentavano a più riprese di interagire con l’uomo il quale diventava sempre più aggressivo fino a che non estraeva un coltello dai propri jeans, arma che puntava in direzione di uno degli agenti che a questo punto facevano uso dello spray “Oleocapsicum” in dotazione riuscendo ad immobilizzare l’uomo che continuava ad urlare e a minacciare gli operatori di Polizia.

Per quanto sopra il soggetto, gravato da pregiudizi di Polizia per reati in materia di armi veniva tratto in arresto per i reati di resistenza e violenza a Pubblico ufficiale e per il porto di strumenti atti ad offendere e trattenuto presso il Comm.to di P.S. di Civitanova Marche in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte dell’A.G.

Da quanto ricostruito successivamente, l’uomo si era recato presso l’abitazione dei familiari della propria fidanzata per chiarire alcune questioni legate al loro rapporto.