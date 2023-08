Maltrattamenti in famiglia - 47enne allontanato coattivamente dalla casa familiare

comunicato stampa del 7 agosto 2023

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare, nei confronti di un soggetto di 47 anni, in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Macerata scaturito dall’attività di indagine svolta dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche.

L’uomo infatti è stato denunciato all’A.G. per i reati di maltrattamenti in famiglia commessi dall’uomo nei confronti della moglie che spesso veniva vessata e aggredita fisicamente per futili motivi anche in presenza dei figli minori.

Dopo l’attività di indagine svolta dal Commissariato di P.S. di Civitanova Marche finalizzata all’acquisizione di elementi probatori che si è concretizzata anche con l’acquisizione di numerose testimonianze, è emerso che l’uomo, spesso in stato di ebrezza alcolica, aggrediva fisicamente la moglie palesando un atteggiamento estremamente violento tanto da mettere in pericolo l’incolumità di tutti i familiari.

Essendo quindi concreto il pericolo che l’uomo potesse commettere ulteriori atti di violenza, il GIP presso il Tribunale di Macerata ha emesso la misura cautelare di cui sopra, a cui il Commissariato di P.S. ha dato immediatamente esecuzione allontanando coattivamente il soggetto dalla propria abitazione nella quale non potrà rientrare senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.