Tenta di scippare un'anziana. Rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato

E' stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato l'uomo che lungo il corso di Civitanova Marche ha tentato uno scippo ai danni di una signora ultrasettantenne avventandosi sulla borsa e facendola rovinare a terra.

Nel corso della sera del 27 giugno scorso una signora ultra settantenne, mentre passeggiava lungo il corso di Civitanova Marche, subiva un tentativo di scippo da parte di un uomo di mezza età che si avventava sulla borsa della donna facendola cadere rovinosamente a terra appropriatosi della borsa.

Il malvivente veniva inseguito da due passanti per le vie del borgo marinaro tanto che lasciava andare la borsa, poi recuperata dagli inseguitori, dandosi poi alla fuga.

L’immediato intervento degli agenti della Polizia di Stato permetteva di raccogliere elementi utili al riconoscimento dell’autore del reato, descritto dai passanti per i tratti somatici e l’abbigliamento, attivando i poliziotti del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche che si mettevano subito alla ricerca dello stesso che veniva rintracciato dopo quasi un’ora da una pattuglia della Polizia Stradale alla quale nel frattempo era stata diramata una nota di ricerca.

L’uomo, 56 enne italiano, è stato poi accompagnato negli uffici del Commissariato di P.S. dove sono stati riscostruiti i suoi movimenti. Secondo quanto riscontrato il soggetto avrebbe seguito la donna per alcune centinaia di metri e si sarebbe poi avventato sulla borsa approfittando di un momento di distrazione.

La malcapitata fortunatamente non ha subito particolari lesioni dalle violenze subite e l’uomo, al termine degli accertamenti, veniva denunciato per rapina alla Procura della Repubblica di Macerata.

Non si tratta di un volto nuovo per le forze dell’ordine: il reo era stato infatti scarcerato nel 2020 per una rapina compiuta nel 2012 in un bar della città rivierasca, dove, insieme a un complice, era riuscito a fuggire con l’incasso.