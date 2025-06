Commissariato di P.S. di Civitanova Marche e Squadra Mobile arrestano il titolare di una rivendita di alimentari trovato in possesso di un'ingente quantità di cocaina ed altre sostanze stupefacenti

L'operazione si inserisce nelle attività poste in essere dalla Polizia di Stato per il contrasto alla spaccio di stupefacenti sul territorio maceratese

Operazione della Polizia di Stato per il contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio maceratese.

Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, unitamente ad unità della Squadra Mobile di Macerata, hanno effettuato una perquisizione all’interno di una rivendita di alimentari della città costiera.

Le attività, delegate dalla Procura della Repubblica di Macerata, hanno tratto origine dal lavoro degli agenti del Commissariato, che hanno eseguito le indagini attraverso settimane di appostamenti ed accertamenti tecnici.

A seguito delle attività, a cui ha partecipato anche una unità cinofila della Guardia di Finanza, e proseguite anche nell’abitazione del titolare, sono stati complessivamente rinvenuti e sequestrati circa 70 gr. di cocaina, oltre ad alcune pasticche di MDMA, 3 telefoni cellulari, bilancini di precisione, materiale da confezionamento e quasi 3.000 euro in contanti in piccolo taglio.

L’uomo, un cittadino italiano di origine dell’Est Europa di 33 anni, con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio, come disposto dall’Autorità Giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Montecosaro, in attesa dell’udienza di convalida.