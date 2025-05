Controlli interforze sulla movida civitanovese

Personale della Polizia di Stato congiuntamente a quello dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, ha effettuato dei controlli straordinari del territorio nel comune di Civitanova Marche

Nella sera tra sabato e domenica scorsi, personale della Polizia di Stato congiuntamente a quello dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, ha effettuato dei controlli straordinari del territorio nel comune di Civitanova Marche.

A seguito dell’attività sono state controllate ed identificate numerose persone. Sono stati effettuati controlli sia nel centro cittadino, sia nelle zone più frequentate della costa per la presenza di numerosi locali di intrattenimento.

Durante il servizio, effettuato con lo scopo di prevenire e contrastare fatti illeciti commessi in concomitanza della cosiddetta “MOVIDA” sono stati controllati due locali della cittadina rivierasca, rilevando illeciti amministrativi a seguito dei quali sono stati redatti 6 verbali.

Particolare attenzione è stata posta nei confronti di locali che non rispettano la normativa sui minori, consentendo che vengano somministrate bevande alcoliche o che giochino alla SLOT MACHINE.

È proprio su questo che si è focalizzata l’attenzione degli agenti che hanno sanzionato due esercizi pubblici.

Sono stati effettuati diversi interventi per liti nei pressi dei locali più frequentati della costa, che hanno portato all’identificazione di alcuni giovani già noti alle Forze dell’Ordine per reati inerenti gli stupefacenti, rissa e guida in stato di ebbrezza e nei cui confronti sono al vaglio provvedimenti amministrativi.

Nel corso dei controlli effettuati, gli operatori rinvenivano e sequestravano alcuni grammi di sostanza stupefacente a seguito del quale venivano contestate 3 violazioni dell’art. 75 del DPR 309/90.