Il Questore di Macerata ha emesso il provvedimento di divieto di accesso nelle aree urbane (c.d. DACUR) nei confronti di due minori ritenuti responsabili di rissa aggravata in Piazza XX Settembre a Civitanova Marche

Sono due i minori destinatari delle misure di prevenzione del Questore, segnalati dalla Stazione dei Carabinieri di Civitanova Marche, all’esito di una attenta attività di indagine.

I due giovanissimi, un pakistano ed un tunisino, la sera del 22 aprile scorso, dopo aver trascorso una serata in un locale da ballo in centro a Civitanova Marche, si erano resi protagonisti – per futili motivi - di una violenta rissa in Piazza XX Settembre ai danni di altri due ragazzi, uno dei quali aveva riportato una ferita da arma da taglio ad un braccio.

Grazie all’attività di ricostruzione dei militari della locale Stazione, i responsabili erano stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per rissa aggravata dall’uso delle armi e successivamente, in seguito all’approfondita istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, il Questore, accogliendo la richiesta dell’Arma dei Carabinieri, ha emesso nei confronti di questi soggetti, minorenni, stranieri, con a carico precedenti di polizia e residenti nella provincia maceratese, il divieto di accesso e stazionamento nei pressi del locale pubblico ove era avvenuta la rissa e di quelli del centro, per la durata di due anni.