: ENNESIMO ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA DI STATO

Tenta il furto all’interno di un bar e viene arrestato

Tenta il furto all’interno di un bar e viene arrestato.

Nel corso della notte, infatti, perveniva al Commissariato di P.S. di Civitanova Marche una richiesta di intervento per un soggetto che tentava di introdursi all’interno di un bar non distante dall’ospedale cittadino. In particolare, la chiamata veniva inoltrata da un residente svegliatosi a causa dei forti rumori provocati dall’uomo nel tentativo di sfondare una vetrata al fine di accedere all’interno del locale.

La volante interveniva tempestivamente permettendo di sorprendere sul fatto il responsabile. Lo stesso infatti, dopo aver già prelevato il registratore di cassa, all’interno del quale era presente l’incasso giornaliero, si era intrattenuto ancora per qualche minuto dentro l’attività col fine di consumare alcuni prodotti da BAR.

Gli agenti provvedevano quindi a bloccare lo stesso nonostante la sua stazza fisica, accompagnandolo in Commissariato per i successivi accertamenti.

L’uomo, cittadino somalo regolare sul territorio nazionale e residente a Recanati, annovera altre notizie di reato, una delle quali per un fatto analogo, commesso a Ventimiglia (IM) nel 2021.

Lo stesso veniva quindi tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato, avendo guadagnato l’accesso al locale dopo averne infranto la vetrina perimetrale. Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza direttissima presso il Tribunale di Macerata.

Processato per direttisima, a seguito di patteggiamento, al soggetto è stata inflitta una pena detentiva di un anno e sei mesi.