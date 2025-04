Controlli straordinari del territorio a Civitanova Marche e Porto Recanati

Nel corso del pomeriggio di venerdì e della mattinata di sabato scorso sono stati svolti dei servizi straordinari di controllo del territorio nel comune di Civitanova Marche e Porto Recanati in ottemperanza a quanto deciso nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Macerata

I dispositivi hanno visto la partecipazione di personale della Polizia di Stato della Questura di Macerata, del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza comprensivi di un’unità cinofila e della Polizia Locale.

I controlli sono stati operati nei pressi della Stazione Ferroviaria, del Casello Autostradale, del lungomare e nelle zone più a rischio della città ed hanno permesso di identificare oltre 200 persone, di cui molte decine straniere, e controllare più di 100 veicoli.

È stato il cane antidroga della Guardia di Finanza, venerdì pomeriggio, a fiutare addosso ad una ragazza umbra di trent’anni, che si trovava all’interno della stazione delle Ferrovie dello Stato, una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La conseguente attività di indagine svolta presso la propria dimora ha permesso il sequestro di un’ulteriore quantità della stessa sostanza. Alla donna è stata elevata una sanzione amministrativa ai sensi del Testo unico sugli stupefacenti.

Nella mattinata del 5 aprile, Porto Recanati, gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto a dare esecuzione ad un ordine di esecuzione per la custodia in carcere di un cittadino senegalese di 46 anni emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Macerata. Lo straniero dovendo scontare la pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di ricettazione è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Fermo.