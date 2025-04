Tratto in arresto per aver aggredito la propria compagna. Rintracciato dagli agenti del Commissariato di Civitanova Marche e accompagnato al carcere di Fermo

La Polizia di Stato di Macerata, con il personale del Commissariato di P.S. di Civitanova ha tratto in arresto un soggetto italiano di 23 anni a seguito di un ordine di esecuzione pena per l’espiazione di un anno e tre mesi di reclusione

La Polizia di Stato di Macerata, con il personale del Commissariato di P.S. di Civitanova ha tratto in arresto un soggetto italiano di 23 anni a seguito di un ordine di esecuzione pena per l’espiazione di un anno e tre mesi di reclusione.

La reclusione, al netto di una parte già scontata in regime di arresti domiciliari, è stata irrogata in esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata per il reato di atti persecutori in quanto lo stesso nel maggio 2023 aggrediva in più occasioni la propria fidanzata all’epoca dei fatti minorenne.

La prima volta quando la ragazza aveva manifestato la volontà di lasciarlo, dopo averle rotto il telefono scagliandolo a terra, lo stesso la colpiva con dei pugni.

Nonostante fosse già stato ammonito dal Questore di Macerata, il ragazzo aggrediva nuovamente la fidanzata in occasione di un incontro richiesto per avere un chiarimento.

Lo stesso, già gravato da notizie di reato per danneggiamento, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale è stato rintracciato nell’arco della serata da personale della Polizia di Stato ed accompagnato presso la casa circondariale di Fermo.