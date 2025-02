Controlli straordinari del territorio nel comune di Civitanova Marche

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, con l’impiego di personale della Polizia di Stato della Questura di Macerata, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, dei Carabinieri e della unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, nonché della Polizia Locale, sono stati effettuati servizi di controllo del territorio che hanno interessato la città di Civitanova Marche

L’attività disposta dal Questore sulla scorta delle decisioni prese in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Isabella Fusiello, anche a seguito dei noti fatti di violenza che si sono verificati in città nell’ultimo periodo, è stata espletata con l’intensificazione dei servizi di prevenzione nelle zone ritenute più a rischio, che nelle ultime settimane sono state teatro di scontri tra gruppi di giovani provenienti anche da fuori città.

In particolare, sono stati effettuati servizi nella zona del centro, nei pressi della Stazione Ferroviaria e in tutti i luoghi in cui vi è maggiore concentrazione di giovani al fine di prevenire eventuali episodi di violenza.

A seguito dell’attività sono state identificate 80 persone di cui numerose straniere, tutte regolari sul territorio nazionale e sottoposti a controllo 45 veicoli.

Nel corso dell’attività, grazie al fiuto dell’unità cinofila, un 25enne di origini extracomunitarie è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. L’uomo è stato segnalato alla competente Prefettura di Macerata.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati anche posti di controllo all’esito dei quali sono stati fermati numerosi mezzi ed elevate alcune sanzioni amministrative.