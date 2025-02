Controlli straordinari del territorio a Civitanova Marche

Su indicazione del Prefetto di Macerata e all'esito delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel pomeriggio di ieri 15 febbraio, è stato svolto un servizio di controllo straordinario del territorio a Civitanova Marche disposto dal Questore di Macerata

Su indicazione del Prefetto di Macerata ed alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel pomeriggio di ieri 15 febbraio, agenti della Polizia di Stato della Questura di Macerata, unitamente a quelli della Polizia Ferroviaria appartenenti al Compartimento Polfer di Ancona, all'Arma dei Carabinieri e a quello della Polizia Locale di Civitanova Marche, supportati da un'unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno svolto nelle aree adiacenti la Stazione FF. SS., il centro cittadino ed il lungomare civitanovese, un servizio disposto dal Questore di Macerata con lo scopo di prevenire e reprimere eventuali fatti delittuosi ed in particolare atti vandalici e risse tra ragazzi, commessi in occasione della cosidetta "movida".

Nel corso del servizio, che ha visto impiegato diverso personale sia in divisa che in borghese, sono state controllate numerosissime persone, soprattutto di giovane età, identificate in particolare nei pressi della stazione ferroviaria, del porto e nelle vie del centro città.

E' stata sequestrata della sostanza stupefacente del tipo hashish ed è stata contestata ad alcuni ragazzi/consumatori, la violazione prevista dall'art. 75 del DPR 309/90.

Nel corso dei numerosi controllio è stato identificato ed arrestato un cittadino extracomunitario sul cui conto gravava un rodine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Terni per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.