Il Capo di Gabinetto della Questura di Macerata, Dr.ssa Maria Nicoletta Pascucci, promossa alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato

A seguito delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato, riunitosi a Roma il 24 gennaio scorso presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Dr.ssa Maria Nicoletta PASCUCCI, Capo di Gabinetto della Questura di Macerata, è stata promossa alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato.

La Dr.ssa Maria Nicoletta Pascucci, laureata in giurisprudenza presso l’Università di Macerata nel 1996, è entrata nella Polizia di Stato il 21 marzo del 2000 frequentando il 91^ corso per Vice Commissario presso l’Istituto Superiore di Polizia.

Dal 2001 al 2003 presta servizio come primo incarico presso il Compartimento Polizia Stradale del Veneto con sede a Padova con la funzione di Direttore del 1^ Ufficio.

Dal 2003 al 2010 è assegnata al Compartimento Polizia Stradale delle Marche con sede in Ancona sempre con il medesimo incarico di Direttore del 1^ Ufficio.

Nel 2010 viene trasferita presso la Questura di Macerata con l’incarico di Dirigente della Digos e successivamente anche quello di Vice Capo di Gabinetto.

Nel mese di aprile dello scorso anno è stata nominata Capo di Gabinetto mantenendo anche il doppio incarico di Dirigente della Digos.

Il Questore della provincia di Macerata Gianpaolo PATRUNO, anche a nome di tutti i colleghi, esprime alla neo promossa vive congratulazione per il prestigioso traguardo raggiunto per l’ottimo lavoro svolto in questi anni.