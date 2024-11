Arrestato il 47 enne che pochi giorni prima aveva rapinato un hotel

Eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 47 enne individuato grazie alle indagini svolte dagli agenti del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche quale responsabile del reato di rapina commesso pochi giorni prima ai danni di un Hotel di Civitanova Marche

La Polizia di Stato di Macerata ha tratto in arresto un 47enne residente a Civitanova Marche resosi responsabile di una rapina consumata alcuni giorni fa.

Nel pomeriggio di ieri infatti, personale del Comm.to di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Macerata nei confronti di un uomo di 47 anni residente in città, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, gravato da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, individuato dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche dopo una rapida indagine, quale responsabile del reato di rapina commesso il giorno 9 novembre scorso a Civitanova Marche ai danni dell’Hotel Palace ivi ubicato dove lo stesso, dopo aver aggredito l’addetto alla reception, aveva asportato il registratore di cassa contenente la somma di alcune centinaia di euro fuggendo subito dopo. L’uomo, che dovrà scontare la pena di 6 mesi di reclusione, è stato successivamente associato al carcere di Ancona Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.