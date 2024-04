Civitanova Marche - Deferite all'A.G. 3 persone per rissa

Comunicato stampa del 20.04.2024

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, di prevenzione e repressione dei reati, personale del Commissariato P.S. di Civitanova Marche ha proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria tre persone per il reato di rissa per fatti avvenuti alcuni giorni orsono in un noto locale notturno del lungo mare Nord.

Nella circostanza, un violento alterco scoppiato tra uno degli addetti alla sicurezza del locale e due avventrici dello stesso, era degenerato in rissa, a seguito del quale la Volante era intervenuta sul posto.

Al termine di attenta indagine e anche grazie all’ausilio del sistema di video sorveglianza Comunale si è giunti all’individuazione dei tre soggetti coinvolti, come detto deferiti all’A.G..

Il locale è stato successivamente sottoposto a controllo, attività che ha permesso di accertare al suo interno la presenza di numerosi soggetti con pregiudizi di polizia, circostanza per cui sono in corso le valutazioni di competenza in materia di Ordine e sicurezza pubblica.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli sui luoghi di aggregazione e della movida civitanovese, da sempre sotto attenta osservazione da parte della Polizia di Stato.