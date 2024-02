Civitanova Marche - DACUR di 2 anni a 3 cittadini tunisini

Comunicato Stampa del 21.02.2024

Tre cittadini di origine tunisina di età compresa tra 29 e 37 anni sono stati colpiti da altrettanti provvedimenti di DACUR emessi dal Questore della Provincia di Macerata.

I predetti alcune settimane fa si erano resi responsabili di atti di violenza a Civitanova Marche allorchè, all’interno di un locale, erano venuti a lite con alcuni avventori che tentavano di aggredire minacciandoli e successivamente con il personale addetto alla sicurezza del locale che interveniva riuscendo a fare uscire i tre dal locale. Tuttavia dopo alcuni minuti i tre, avendo visto uscire dal locale alcuni degli avventori con i quali erano venuti a lite poco prima, erano rientrati in contatto con i predetti dando vita ad un inseguimento a piedi per le vie del centro. Nella circostanza due dei tre cittadini tunisini impugnavano due coltelli e solo l’intervento della “Volante” del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche consentiva di bloccare i tre aggressori che venivano tutti denunciati all’A.G. per il reato di minaccia aggravata. Due di questi venivano altresì denunciati per il porto di strumenti atti ad offendere. Per i fatti di cui sopra tutti sono stati inoltre colpiti da provvedimenti di DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) emessi dal Questore, con i quali viene fatto divieto di frequentare tutti gli esercizi pubblici del centro e del lungomare di Civitanova Marche per il periodo di due anni.