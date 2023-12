Civitanova Marche: Arrestato 59enne per resistenza e lesioni a P.U. - All'interno della sua abitazione rinvenuta cocaina.

Comunicato stampa del 04.12.2023

Nel primo pomeriggio di sabato la volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di di Civitanova Marche è intervenuta in ausilio a personale 118 presso l’abitazione di un soggetto già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi. Nella circostanza, l’uomo dava in escandescenze scagliandosi contro gli operatori ai quali provocava lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni. L’uomo veniva pertanto tratto in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di convalida. Essendo l’uomo gravato da pregiudizi penale anche per reati connessi agli stupefacenti, veniva effettuata una perquisizione all’interno della sua abitazione a seguito della quale veniva rinvenuto un piccolo quantitativo di cocaina fatto per il quale è stato altresì deferito all’A.G. per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.