Stragi del sabato sera: Ritirate dalla Polizia di Stato 18 patenti per guida in stato di ebbrezza

Comunicato stampa del 08.10.2023

La notte scorsa la Polizia Stradale di Macerata ha svolto dei servizi specifici lungo la fascia costiera della provincia. A Civitanova Marche sono state ritirate 18 patenti per guida in stato di ebrezza, di cui 8 a uomini di età compresa tra 18 e i 28 anni, 7 oltre i 32 anni ; 3 patenti di guida sono state ritirate a 2 donne di età compresa tra 18 e i 22 anni, mentre 1 patente è stata ritirata ad una donna oltre i 32 anni. Complessivamente sono state individuate 9 violazioni di natura penale e 9 di natura amministrativa. In totale sono stati decurtati 240 punti.

Sono state elevate complessivamente 21 sanzioni al codice della strada.

L’attività posta in essere dalla Polizia di Stato rientra in un progetto ad ampio raggio supportato dal Ministero dell’Interno - attraverso il Prefetto, il Questore ed il Compartimento Polizia Stradale di Ancona - finalizzato a ridurre il numero delle vittime su strada, svolgendo una vera e propria attività di prevenzione, con l’obiettivo di ridurre in modo consistente il numero delle vittime, dei feriti e degli incidenti stradali.