Civitanova Marche: aggressione al bar di piazza XX Settembre

Comunicato Stampa del 17.06.2023

Sabato scorso era stato richiesto l’intervento della volante del Commissariato in un bar della piazza principale di Civitanova Marche. In quell’occasione un uomo completamente ubriaco dopo aver infastidito gli avventori, aveva reagito in maniera aggressiva anche nei confronti dei poliziotti intervenuti e per questo denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Segnalato dal Commissariato di P.S. di Civitanova Marche, in seguito all’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, il Questore ha emesso nei suoi confronti un DACUR, divieto di accesso e stazionamento nei pressi del locale pubblico ove era avvenuta la violenza e di tutti quelli vicini, per almeno un anno.