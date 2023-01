Civitanova Marche: arrestato un 25enne sorpreso con oltre 100 gr. di sostanza stupefacente

Comunicato stampa del 12.01.2023

Si è tenuta nel pomeriggio odierno, presso il Tribunale di Macerata, l’udienza di convalida dell’arresto di un giovane di 25 anni eseguito nel tardo pomeriggio di ieri a Civitanova Marche dai poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente. L’arresto del giovane, residente in città, è stato operato nell’ambito di specifici servizi dedicati alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, disposti dal Questore Vincenzo TROMBADORE, in relazione alle specifiche tematiche trattate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, hanno sottoposto a controllo un giovane di circa 25 anni, intercettato mentre era alla guida della propria autovettura. Le operazioni di controllo effettuate sul mezzo e sulla sua persona del ragazzo, con precedenti di Polizia per reati connessi agli stupefacenti, consentivano di rinvenire in un primo momento una modica quantità di sostanza stupefacente e successivamente, a seguito di più accurata perquisizione, estesa anche all’abitazione del soggetto, ulteriori 177 gr di sostanza stupefacente di cui 107 grammi di hashish e 70 grammi di marjuana. Inoltre, all’interno dell’abitazione veniva rinvenuto un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. Pertanto, gli agenti procedevano all’arresto del giovane per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Al termine dell’udienza di convalida dell’arresto che si è tenuta nel pomeriggio odierno presso il Palazzo di Giustizia di Macerata il giovane è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) e 6000 euro di multa. Inoltre, dovrà svolgere sei mesi di attività lavorativa in favore della collettività.