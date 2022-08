Il pullman azzurro della Polizia fa tappa a Viareggio per incontrare i giovani. Nella notte tra venerdì e sabato scorso servizi straordinari con laboratorio di analisi mobile, ritirate 4 patenti.

Tra le tante località di vacanza per incontrare cittadini e turisti, soprattutto i più giovani, e sensibilizzarli ad un comportamento corretto alla guida e al rispetto del codice della strada, venerdì mattina ha fatto tappa a Viareggio il pullman azzurro della Polizia di Stato.

E’ stata l’occasione per parlare di cultura e della guida sicura, per dispensare consigli e informazioni utili con l’attrezzatissimo pullman, vera e propria aula multimediale itinerante ma anche fornire video, tutorial, ricostruzioni di incidenti realmente accaduti e apprezzare la professionalità degli agenti della stradale ormai “maestri” della sicurezza che hanno fatto provare il simulatore della guida in stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti facendo percorre un circuito a piedi indossando degli occhiali speciali che causano la distorsione della vista, dando la sensazione dello stato di ebbrezza.

Testimonial della giornata sono stati Demetrio Albertini, attuale responsabile del settore tecnico della Figc ed ex calciatore del Milan e della nazionale italiana e Jonathan Canini giovane talento della tradizione comica toscana.

Nella notte sempre a Viareggio, in Darsena, le pattuglie della Stradale hanno svolto un servizio straordinario di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti alterate dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope con un laboratorio di analisi mobile. Sono stati controllati 28 veicoli e 58 persone, tra queste, tre sono risultate alla guida sotto l’effetto di alcool al di sopra dei limiti e una alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per alcuni di loro è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, mentre per tutti il ritiro della patente e il sequestro dei veicoli.