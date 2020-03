Viareggio - Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato volti a garantire il rispetto delle norme di comportamento legate all’emergenza coronavirus

I controlli da parte della Polizia di Stato di Viareggio volti a garantire il rispetto delle norme di comportamento legate all’emergenza coronavirus continuano in maniera costante ed incessante.

Anche nella giornata del 20 marzo u.s. sono stati controllati sia automezzi che persone appiedate, raccogliendo centinaia di autodichiarazioni secondo quanto previsto dall’art. 1 del DPCM del 9 marzo 2020.

15 denunce effettuate in diverse zone del territorio di competenza, Via Aurelia, via della Gronda, Torre del Lago, Piazza D’Azeglio, via Pisana, Bicchio, Varignano.

I motivi delle denunce sono giustificazioni prive di fondamento, anche nei confronti di persone provenienti da province della Liguria.

Diverso è il caso di un 45 enne di Sarzana, il cui motivo era legato agli stupefacenti, in quanto lo stesso, controllato dagli uomini del Commissariato, oltre ad essere denunciato per l’art.650 c.p., veniva deferito perché in possesso di circa 20 gr. di hashish; all’uomo veniva altresì ritirata la patente di guida.

I controlli saranno intensificati e diversificati nel fine settimana, anche alla luce delle nuove e più rigide disposizioni.

Appare opportuno segnalare che, a fronte del massimo e non poco impegnativo lavoro delle forze di Polizia della Versilia, tra l’altro “a rischio” in quanto in continuo contatto con persone e mirato a prevenire situazioni che potrebbero generare pericolo in termini di salute per le persone stesse che vengono controllate, arrivano numerose segnalazioni relative ad assembramenti inesistenti o, attraverso i social networks, messaggi che creano un allarme sociale pericoloso.

Ciò, talvolta accompagnato da forti richieste di intervento che distraggono la pianificazione del territorio mirata a controlli mirati e georeferenziati.

Ben vengano le segnalazioni “concretamente utili”, ma si rappresenta che le notizie false, o riferibili a dissidi privati, strumentalizzazioni di ogni genere, possono configurare i reati di procurato allarme o interruzione di pubblico servizio, pubblico servizio che nel momento storico contemporaneo assume particolare importanza.

Tali reati non sono meno gravi di quello previsti dall’art. 650.

(Comunicato stampa del 21 marzo 2020)