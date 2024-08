La Polizia di Stato ha denunciato 1 cittadino italiano di 48 anni per furto di borsa da una bici in corsa.

Lo scorso maggio una turista fiorentina di 48 anni in bicicletta si era vista sottrarre la borsa che portava nel cestello della sua bicicletta mentre percorreva di sera intorno alle 21:00, via Vittorio Veneto a Forte dei Marmi.

Le indagini degli investigatori del Commissariato di Forte dei Marmi, hanno ricostruito l’accaduto e, grazie alle testimonianze e al sistema di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare il presunto autore, un italiano residente a Arezzo pluripregiudicato per furti.

Oltre alla denuncia all’Autorità giudiziaria, nei suoi confronti il Questore ha emesso il Foglio di Via Obbligatorio dalla Versilia per 3 anni.