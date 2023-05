La Polizia di Stato ha tratto in arresto una cittadina italiana per un aggravamento di misura cautelare sancito dalla Corte di Appello di Firenze.

La donna S.S. di 27 anni, è stata colpita dall’aggravamento della misura cautelare a cui era già sottoposta per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti, che le imponeva l’obbligo di dimora nel comune di Viareggio con permanenza presso la propria abitazione dalle ore 20.00 alle ore 07.00, poiché, a causa di un litigio avuto con la madre, si era allontanata dal domicilio sin dal 13 maggio u.s..

Nel frattempo la donna, il 15 maggio u.s., si era resa protagonista di un fatto di cronaca incatenandosi all’esterno del comune di Viareggio per reclamare un’abitazione in assegnazione da parte dell’Amministrazione Comunale, denunciando di dormire per strada o presso alberghi.

S.S. nella mattinata di ieri è stata rintracciata da personale del Commissariato di Viareggio che, in forza dell’Ordinanza della Corte di Appello Fiorentina, l’ha tratta in arresto e accompagnata presso il carcere di Pisa.