Genna Toko Kegne Campionessa Europea!



L’Azzurra livornese appartenente al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, bissa il titolo dello scorso anno e conquista 2 medaglie d’oro, il 18 Aprile a Chișinău in Moldavia.



Genna sale sul gradino più alto d’Europa per la seconda volta consecutiva e conquista il titolo continentale nella categoria fino a 76 kg. Una gara pazzesca, giocata kilo su kilo da parte dell’Azzurra, che mette al collo due medaglie d’oro, di slancio e totale.



Dopo un’iniziale difficoltà nello strappo dove non riesce a trovare la giusta concentrazione Genna incassa una prima prova perfetta a 100 kg ma non riesce nelle due successive e rimane ai piedi del podio. Tutt’altro l’atteggiamento nello slancio con una Genna determinatissima a dare il tutto per tutto; la toscana è tra le ultime a salire in pedana, seguita a ruota dall’armena Amroyan e l’israeliana Gold.

Tutte vicinissime si fermano a quota 131 kg, compresa l’armena, Genna riesce a superare se stessa inanellando tre prove valide su tre e a centrare l’obiettivo: oro europeo di specialità con 133 kg, record italiano e titolo continentale con un totale di 233 kg.

Argento alla Amroyan con 231 kg, bronzo all’israeliana Gold con 230 kg.

Complimenti a Genna Toko che ancora una volta dimostra il suo talento e la sua grande determinazione portando lustro alle Fiamme Oro.