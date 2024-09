LATINA: controlli straordinari per il contrasto al degrado.

Controlli a tappeto a Villaggio Trieste e al Nicolosi

La Polizia di Stato – Questura di Latina nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 settembre 2024, ha realizzato uno specifico servizio straordinario per il contrasto alle situazioni di degrado in questo capoluogo, in conformità a quanto condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto giovedì u.s. e sulla base di una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini.

Gli operatori della Questura, insieme ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio hanno effettuato numerosi controlli presso il Villaggio Trieste, nel quartiere Nicolosi e in Piazza Santa Maria Goretti, che hanno consentito di identificare 81 persone, delle quali 20 straniere; tre di esse sono state poi accompagnate in ufficio per ulteriori accertamenti volti a verificare la loro legittimità a permanere sul territorio nazionale. Sono stati inoltre controllati 43 veicoli, con l’irrogazione di 3 contestazioni al Codice della Strada.

Gli operatori sono inoltre intervenuti nei pressi di Piazza Santa Maria Goretti a seguito di segnalazione di persona che minacciava i passanti brandendo il collo rotto di una bottiglia in vetro. Lo stesso è stato neutralizzato e sarà denunciato alla Procura della Repubblica. Nei suoi confronti, inoltre, il Questore ha adottato immediatamente la misura di prevenzione dell’Avviso Orale.

Tale operazione straordinaria sarà ripetuta in piena sinergia con le altre forze di polizia allo scopo di realizzare un più mirato e profondo controllo del territorio nelle aree degradate del capoluogo.