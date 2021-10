POLIZIA DI STATO - PRESIDIO SERALE RINFORZATO A SARZANA

Nella serata di ieri, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Sarzana unitamente al rinforzo di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria”, ha svolto un servizio mirato al contrasto dei reati contro il patrimonio, nonché alla prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nelle vie del centro storico, nella zona delle Fortezze Firmafede e Sarzanello e area Barontini. Con il concorso del personale della Polizia Ferroviaria di Sarzana, sono state monitorate anche le zone presso la stazione compreso il Metropark e lo Skatepark.

All’esito dei controlli effettuati non sono state rilevate specifiche criticità, tuttavia gli agenti del Commissariato di Sarzana stanno approfondendo la questione relativa ad una segnalata chat tra minori, per cui si stanno sentendo le persone in grado di riferire.

Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente n. 27 persone, di cui 6 con precedenti di polizia e 5 veicoli.

La Spezia, 12 ottobre 2021