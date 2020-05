SERVIZI STRAORDINARI DI CONTROLLO DEL TERITTORIO

POLIZIA DI STATO: PROSEGUONO I SERVIZI STRAORDINARI DI CONTROLLO DEL TERITTORIO ALLA SPEZIA

Nel pomeriggio di ieri è stato effettuato un servizio di controllo del territorio e prossimità delle Volanti spezzine, con il supporto di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, coordinato dal Dirigente l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Le pattuglie hanno perlustrato varie zone della città ed effettuato due posti di controllo in Viale Italia ed in Via Veneto, all’altezza di Piazza Europa.

E’ stata prestata particolare attenzione alla prevenzione di assembramenti in merito ai quali gli operatori hanno effettuato controlli di persone appiedate presenti nelle aree della città abitualmente affollate quali Piazza Garibaldi, Piazza Saint Bon, Piazza Brin, Giardini Pubblici, Piazzale Papa Giovanni XXIII per poi dirigersi verso il campetto sportivo di Fossitermi.

Nel corso del servizio sono stati complessivamente identificate 65 persone (24 con precedenti penali o di polizia) di cui 30 straniere e controllati 16 veicoli, rilevando il tendenziale rispetto delle prescrizioni previste dalle direttive ministeriali nonostante il gran numero di persone presenti in città.

Nella stessa giornata, sono stati effettuati, nel comune capoluogo, dei controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle misure prescritte per gli esercizi pubblici dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, a cura di personale della Squadra Amministrativa della Questura.

Complessivamente sono stati controllati n. 25 attività commerciali tra cui bar, pasticcerie e gelaterie risultate tutte ottemperanti alle prescrizioni ministeriali.