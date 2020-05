LA SPEZIA: PROSEGUONO I SERVIZI INTERFORZE PER SOSTENERE IL PASSAGGIO ALLA “FASE 2”- RESPONSABILITA’ E RISPETTO DELLE NUOVE REGOLE

Adeguato il dispositivo dei controlli interforze anticovid in atto dai primi di marzo, rimodulato dalla Questura in ragione delle nuove esigenze poste dalla “Fase 2”, che vede una maggiore mobilità delle persone e l’attivazione di numerosi settori produttivi e attività commerciali.

Le pattuglie, operative in tutti i quadranti, non hanno registrato particolari criticità legate all’aumento del traffico veicolare. Rilevato nel capoluogo un significativo aumento del movimento delle persone, vuoi lavoratori vuoi singoli e famiglie, che hanno approfittato della mutata normativa anche per le passeggiate individuali e familiari e l’attività motoria all’aria aperta, tornando a frequentare il lungomare e le strade centrali spezzine, nel sostanziale rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale.

A garanzia di tutti, proseguiranno per tutta la fase 2 i servizi di controllo del territorio effettuati nelle strade cittadine da personale della Squadra Volante, in quelle extraurbane ed autostradali della Polizia Stradale, nelle stazioni ferroviarie della Spezia Centrale e Migliarina, con frequenti presidi nelle stazioni delle 5 Terre, da parte degli agenti della Polizia Ferroviaria e nel comune di Sarzana da parte del Commissariato di P.S.., rinforzati dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria inviate da Genova. La Polmare continua a pattugliare il perimetro dell’area portuale, moli e Passeggiata Morin.

Particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione di assembramenti, che restano vietati, ma soprattutto alla sensibilizzazione della popolazione al mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza ed al rispetto delle precauzioni sanitarie vigenti nei diversi contesti.

I controlli amministrativi della Divisione di Polizia Amministrativa riguarderanno gli esercizi e le attività commerciali che mano a mano stanno riaprendo. L’esito dei controlli svolti ieri e nella mattinata odierna hanno fatto registrare il pieno rispetto delle prescrizioni anticovid vigenti.

La Spezia, 05 maggio 2020