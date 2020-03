SERVIZI DI CONTROLLO PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

POLIZIA DI STATO - SARZANA: PROSEGUONO CON I RINFROZI

I SERVIZI DI CONTROLLO PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Ieri sera si è svolto un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio ad opera di equipaggi del Commissariato di Sarzana con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, teso alla verifica del rispetto della normativa vigente in merito al contenimento della diffusione del Coronavirus.

Controlli rigorosi dal centro di Sarzana, alle vie di accesso alla città, sino a Marinella, con immediati riscontri sul posto della veridicità delle dichiarazioni e giustificazioni al movimento delle persone, controlli proseguiti in ufficio stamattina con riscontro documentale delle singole autocertificazioni ritirate, volti a perseguire eventuali dichiarazioni mendaci.

Ieri sera, un marocchino quarantenne è stato sorpreso a vagare a Marinella dichiarando agli Agenti che era alla ricerca di un negozio che vendesse vino, mentre un suo connazionale trentenne è stato intercettato in centro città mentre passeggiava alla ricerca di un tabaccaio aperto, nonostante abitasse in periferia. Entrambi, privi di autocertificazione e comunque non dichiarando validi motivi per essere usciti dalle rispettive abitazioni, sono stati condotti in Commissariato e denunciati ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

Stessa sorte era capitata nel pomeriggio ad un cinquantenne marocchino residente alla Spezia, sorpreso da una Volante in un parco pubblico di Sarzana.