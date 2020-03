 LA SPEZIA: DUE DENUNCIATI DALLA POLIZIA DI STATO PERCHE’ SONO ANDATI A GIOCARE AI VIDEOGIOCHI

DENUNCIATI PERCHE’ ANDATI A GIOCARE AI VIDEOGIOCHI

Nella giornata di ieri, ricorrenza della festività patronale di San Giuseppe, sono proseguiti i servizi di controllo finalizzati all’emergenza sanitaria in atto.

In serata personale delle Volanti ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con il supporto di 3 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, volto alla verifica del rispetto della normativa vigente sul contrasto alla diffusione del Coronavirus, perlustrando accuratamente il centro cittadino.

Verso le ore 22 circa gli operatori notavano in via Fiume due giovani che camminavano tranquillamente sotto la Stazione Ferroviaria. A seguito di controllo i due fratelli, cittadini albanesi classe ’97 e ’99 residenti in città, venivano denunciati in stato di libertà per violazione dell’ art.650 C.P. in quanto usciti senza giustificato motivo. I predetti infatti dichiaravano di essere stati a casa dello zio a giocare alla Playstation.

Nel corso del servizio al di là della palese violazione dei due giovani, si è riscontrato il sostanziale rispetto della popolazione delle misure anti-contagio in vigore.