STOP ALLO SPACCIO NELLA MOVIDA SPEZZINA

Prosegue il giro di vite sulla movida spezzina stabilito nei giorni scorsi in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nella serata di ieri, dopo un briefing operativo in Questura, è iniziato il servizio interforze volto a prevenire e contrastare situazioni di degrado e consumo di sostanze stupefacenti nelle zone della movida spezzina, all’attenzione per recenti fatti illeciti.

In campo operatori della Questura, 4 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, giunte appositamente da Genova, pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che si sono alternate nel perlustrare le tre principali aree del centro cittadino che comprendono i Giardini pubblici, Piazza Verdi e Scalinata Fillia, Piazza del Bastione, Piazza S.Agostino e scalinate limitrofe. La Polizia Municipale ha invece vigilato le viuzze del centro storico tra Corso Cavour, Via Chiodo, Via del Prione fino a Piazza Brin.

Il dispositivo interforze, diretto nel suo complesso dal Funzionario della Squadra Mobile e indirizzato alle aree prevalentemente frequentate da gruppi di giovani e giovanissimi, ha consentito di controllare complessivamente 61 soggetti di cui 21 stranieri (12 con precedenti di polizia), per la maggior parte tra i diciotto e i venti anni, nonché una decina di minorenni.

Nel corso dei controlli in Scalinata San Giorgio, le Volanti notavano la presenza di un gruppo di 4 giovani seduti sugli scalini che, alla vista degli operatori, tentavano di dileguarsi verso via XXVII Marzo ove venivano fermati da personale della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine. Tra i quatto ragazzi, tutti con pregiudizi di polizia, venivano evidenziati un ventenne originario del Marocco già sottoposto alla misura dell’Avviso Orale del Questore nel giugno scorso perché gravato da precedenti per furti in danno di esercizi commerciali perpetrati con connazionali sia italiani che stranieri e, da ultimo, deferito per evasione dalla Squadra Mobile. Il suo amico dominicano, classe ’99, residente a la Spezia, è stato invece trovato in possesso di uno “spinello” già confezionato e di 2 pezzi di hashish, per cui gli è stato contestato l’illecito amministrativo ex art.75 D.P.R. 309/90 con relativa segnalazione al Prefetto.

La contestualità e la rotazione dei servizi hanno consentito di stringere le maglie dei controlli in centro fino a notte: mentre le pattuglie della Polizia battevano i Giardini pubblici, i Carabinieri vigilavano Piazza Verdi e l’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza ispezionava Scalinata Spora e Piazza del Bastione. Ogni forza di Polizia ha così privilegiato i propri obiettivi, anche sulla base delle risultanze d’ufficio.

Giovedì scorso anche Sarzana è stata oggetto di un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, coordinato dal Dirigente del Commissariato di P.S. e svolto da personale del Commissariato unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Genova.

In esito all’attività operativa svolta in quel centro cittadino sono state controllate complessivamente 46 persone, di cui 8 con pregiudizi di Polizia, nonché 21 veicoli