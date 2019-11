LA SPEZIA E SARZANA: UNA TRE GIORNI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE INSIEME ALLA POLIZIA DI STATO

In vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prevista per il 25 novembre 2019, la Questura della Spezia, nell’ambito della Campagna permanente della Polizia di Stato di informazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere denominata “Questo non è amore”, ha programmato quattro momenti di incontro in alcune piazze significative della Spezia e di Sarzana, sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 novembre 2019, per informare e coinvolgere la cittadinanza.

Un’equipe multidisciplinare, composta da operatori specializzati della Polizia di Stato, presenti con un Camper Polizia ed un gazebo, da rappresentanti di varie associazioni femminili di volontariato ed enti da sempre attivi su questo fronte, oltre che da medici specializzati e psicologi dell’ASL 5 Liguria, sarà a disposizione della cittadinanza nelle varie piazze.

Nei diversi “punti informativi” verrà diffuso l’opuscolo dal titolo “…questo NON è AMORE”, appositamente realizzato dal Servizio Centrale Anticrimine quale utile strumento di informazione sul fenomeno e, soprattutto, sulle misure di tutela delle vittime. Nella circostanza, le stesse potranno mettersi in contatto con la Polizia di Stato e con gli specialisti presenti per essere accolte, ascoltate ed indirizzate verso un percorso sicuramente difficile, ma utile a riconoscere e fronteggiare i segnali di pericolo, in modo da non subirli, in solitudine e con rassegnazione, ma affrontarli con consapevolezza e sicurezza.

L’opuscolo contiene diverse “storie” e testimonianze reali nell’intento di incoraggiare la presa di coscienza della vittima sul proprio vissuto di abuso e sulla possibilità di chiedere aiuto e uscire dalla violenza. L’invito è a riceverlo e farlo girare.

Ma al camper ci sarà l’occasione per chiunque di parlarne, scambiare opinioni, ricevere suggerimenti, perché ognuno di noi, ovvero una persona a noi cara, potrebbe trovarsi nel corso della vita a vestire i panni della vittima, dell’autore della violenza o del testimone di abusi in famiglia, a scuola, sul posto di lavoro. Per ognuno c’è una rete di intervento istituzionale e di volontariato che passa dalle Forze di Polizia, dalle misure preventive adottate dai Questori, per giungere ai Centri Antiviolenza, al supporto psicologico e sanitario, oltre che alla trattazione dei connessi profili investigativi e penali. Saperlo ci può rendere più forti e pronti ad affrontare momenti difficili.

Vi aspettiamo per parlarne, supportare e costruire insieme una cultura del rispetto, primo vero antidoto alla violenza di genere: