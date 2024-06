POLIZIA DI STATO DI L'AQUILA: GIORNATA CONCLUSIVA DEL PROGETTO " FACCIAMO NASCERE... LA SICUREZZA".

A CURA DELLA POLIZIA DI STATO E DELLA ASL 1- AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA, DEDICATO ALLE DONNE IN GRAVIDANZA.

Ieri mattina, ad Avezzano presso la sede del Comune, si è tenuta la giornata conclusiva del progetto “Facciamo nascere….. la sicurezza”, campagna rivolta alle donne in gravidanza, frutto della collaborazione tra la Sezione Polizia Stradale di L’Aquila e dell’Unità Operativa Consultoriale della Asl1 – Distretto Sanitario Area Marsica.

Erano presenti, oltre al Sindaco Dr. Giovanni DI PANGRAZIO che ha fatto gli onori di casa, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise, Dirigente Superiore Dr Andrea MAINARDI ed il Dott. Domenico PARISE, già Dirigente dell’Unità Operativa Consultoriale che ha fortemente voluto la collaborazione con la Polizia Stradale.

Nell’ambito delle attività di preparazione al parto, è stato inserito un percorso di educazione stradale tenuto appunto da specialisti formatori della Polizia di Stato, che ha integrato la conoscenza dei futuri genitori su come trasportare i neonati, l’importanza dei seggiolini e dei sistemi “antiabbandono”, le regole di sicurezza per le soste di emergenza, l’uso della cintura di sicurezza per le donne in gravidanza.

La Dirigente della Sezione Polizia Stradale di L’Aquila, D.ssa Daniela PASQUA ha fornito alle mamme presenti indicazioni precise e utili consigli su come viaggiare in sicurezza con bebè a bordo, mentre lo psicologo della Polizia di Stato Dr Andrea PELLICCIONE ha fornito importanti spunti di riflessione sui concetti di “rischio” e “percezione del rischio”.

Unanime è stato l’apprezzamento dell’iniziativa da parte delle mamme presenti ed il buon risultato ottenuto ha fatto si che sarà presto ricercata la collaborazione con le ASL delle altre provincie di Abruzzo e Molise, per rendere il progetto fruibile in tutto il territorio delle due regioni.