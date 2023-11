ABRUZZO E MOLISE, SERVIZI DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTO O PSICOTROPE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA

Nel corso dell’ultimo mese, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli per il contrasto del fenomeno della guida sotto l’influenza di alcol e di sostanze stupefacenti in vista della “Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada” che ricorrerà il prossimo 19 novembre.

Il compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo e il Molise ha disposto servizi specifici in tutte le province del territorio abruzzese e molisano ad opera delle dipendenti Sezioni competenti per territorio.

Un grande impulso ai servizi in parola è stato assicurato grazie all’impiego, ai fini dell’accertamento dello stato di alterazione a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti, del personale sanitario della Polizia di Stato in forza presso le locali Questure.

Nel complesso, i servizi effettuati nelle due regioni hanno comportato l’impiego di quasi cento pattuglie che hanno controllato oltre settecentocinquanta conducenti, dei quali ben trentotto sono risultati essersi posti alla guida sotto l’influenza di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le patenti di guida ritirate sono state 38 e oltre 400 i punti decurtati.