CASTEL DI SANGRO: LA CITTA’ SI PREPARA AD ACCOGLIERE I “PARTENOPEI”

Nella giornata di ieri, in occasione dell’imminente soggiorno per la preparazione estiva della squadra del Napoli Calcio, si è tenuto in Castel di Sangro, presso lo Stadio Comunale “T. Patini”, un incontro con la stampa a cui hanno partecipato il Questore, Dr. Gennaro Capoluongo, il Sindaco, Dr. Angelo Caruso, il Direttore Sanitario ASL1, Dott.ssa Sabrina Cicogna e i rappresentanti delle altre Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.

Nella circostanza sono stati illustrati i servizi di ordine e sicurezza pubblica che saranno applicati al fine di garantire lo svolgimento dell’evento nonché illustrato il potenziamento del presidio sanitario e di tutti quei dispositivi necessari a fronteggiare ogni esigenza di natura sanitaria, soprattutto in relazione alla corretta applicazione della normativa anti covid.

Il Questore ha evidenziato l’ottima intesa tra la Prefettura, la Questura, la Regione Abruzzo e il Comune di Castel di Sangro nonché tra tutti gli attori della sicurezza impegnati nella tenuta dell’evento (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, ASL), finalizzata a conferire il dovuto clima di tranquillità per garantire momenti di rilassatezza ai numerosi turisti che potrebbero interessare l’area.