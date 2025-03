Il Questore Della Cioppa dà il benvenuto al Commissario Capo della Polizia di Stato dott.ssa Delia Piscopo

Il Questore Della Cioppa ha dato il benvenuto al Commissario Capo della Polizia di Stato dott.ssa Delia Piscopo, nuovo Capo di Gabinetto, Portavoce del Questore e Dirigente Digos della Questura di Isernia.

La dr.ssa Piscopo prende il posto del V.Q.A. dott. Marcovecchio che dopo otto anni lascia la Questura di Isernia per assumere la direzione del Commissariato di P.S. di Vasto.

Di origini campane, classe ’92, la dr.ssa Piscopo vanta già un curriculum di tutto rispetto: laureata in Giurisprudenza nel 2017 presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, al termine della quale ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Dal 2021 al 2022 ha frequentato il corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, presso la Scuola Superiore di Polizia, ove al termine del percorso di studi ha conseguito il Master Universitario in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza.

Dal 2022 è stata assegnata presso la Questura di Foggia, ove in una realtà connotata da numerose difficoltà e sfide professionali, ha ricoperto il ruolo di Vice Capo di Gabinetto, Portavoce del Questore e Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale, maturando una notevole esperienza anche nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Questore e i colleghi della Questura hanno espresso alla dott.ssa Piscopo i migliori auguri di buon lavoro.

