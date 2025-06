SOMMINISTRAVA BEVANDE ALCOLICHE A MINORENNI.

SANZIONATO DALLA POLIZIA DI STATO DI ISERNIA

La Polizia di Stato di Isernia, nell’ambito delle attività di controllo amministrativo finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’uso di alcool da parte di minori, ha provveduto ad elevare sanzione amministrativa nei confronti di un privato cittadino per la cessione di bevande alcoliche a due ragazze minori, di 13 e 16 anni.

Il fatto è stato accertato dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Isernia, che nel corso di mirati controlli presso esercizi pubblici e aree di aggregazione giovanile del centro storico, ha sorpreso un maggiorenne nell’atto di somministrare bevande alcoliche alle due adolescenti, al quale è stata contestata la violazione amministrativa ai sensi dell’art. 14 ter della Legge 30 marzo 2001, nr. 125.

Il Questore della Provincia di Isernia, pertanto, ha disposto il rafforzamento delle attività di controllo a tutela della salute dei minori e al fine di prevenire, con la collaborazione tra famiglie, istituzioni ed esercenti, l’abuso di bevande alcoliche.

I controlli proseguiranno specialmente nel corso dei weekend, in particolare nei luoghi maggiormente frequentati dalla movida, per assicurare un presidio costante del territorio e garantire il rispetto delle regole a tutela della collettività, ma soprattutto dei giovani isernini. Secondo l’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, il Molise è tra le prime regioni in Italia per consumo di alcol da parte di giovani tra gli 11 e i 25 anni.

