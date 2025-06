Il Questore Della Cioppa incontra il Rettore dell'Università degli Studi del Molise.

Il Professor Giuseppe Peter Vanoli.

Il Rettore dell'Università degli Studi del Molise, Professor Giuseppe Peter Vanoli, ha incontrato il Questore di Isernia, Davide Della Cioppa, per discutere di future collaborazioni tra le due istituzioni.

Questo incontro segue l'elezione del nuovo Rettore, avvenuta il 9 aprile 2025, con inizio del mandato il 24 maggio.

Il Questore Della Cioppa ha ricevuto il Professore Vanoli nel suo ufficio in Questura per un confronto sulle possibili aree di cooperazione, congratularsi per la prestigiosa nomina e augurare buon lavoro al neo Rettore.