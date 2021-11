Imperia. Cerimonia di celebrazione dei cento anni della Questura e inaugurazione di nuovi locali

La Questura di Imperia celebra oggi la ricorrenza dei sui 100 anni, un importante anniversario rinviato per motivi connessi all’emergenza pandemica e che costituisce una tappa rilevante per rievocare il ruolo fondamentale che la Questura ha rivestito per lo sviluppo di questo territorio.

Nell’occasione sono stati inaugurati i nuovi locali all’interno della Questura destinati ad ospitare gli Uffici della Squadra Mobile, situati al piano terra dell’edificio, ristrutturati dal Provveditorato alle Opere Pubbliche con fondi del Ministero dell’Interno, sotto la direzione del Servizio Tecnico Logistico del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

In occasione del centenario è stato inoltre presentato il libro dal titolo: “Di memorie. Di valori. I 100 anni della Questura di Imperia”, la cui stesura è stata curata da due rinomati studiosi locali, la dr.ssa Maria Teresa Anfossi ed il dr. Gianni De Moro.

Il volume illustra la storia dell’immobile, attuale sede della Questura, ed il susseguirsi degli eventi che ne hanno caratterizzano l’evoluzione, segnando anche la storia della Polizia di Stato in questa provincia; una storia lunga 100 anni, raccontata con fonti di archivio inedite e con un corredo di fotografie fornito dall’Ufficio storico della Polizia di Stato. Risale al 1919 l’insediamento del primo Questore, come si evince dall’albo dei Questori della Provincia.

La storia della Questura di Imperia si intreccia con la nascita e l’evoluzione della città capoluogo di provincia trasformatasi, dalla sua originaria destinazione industriale, a centro di attrazione per i turisti provenienti da tutto il mondo, grazie anche ai numerosi eventi di risonanza mondiale, come il “Festival della Canzone Italiana” di San Remo, la gara ciclistica internazionale “Milano-Sanremo” ed il raduno velistico internazionale “Vele d’Epoca”.

La cerimonia celebrativa dei cento anni si prefigge di esaltare l’evoluzione della città evidenziando il ruolo fondamentale che la Questura ha rivestito con le sue trasformazioni, essendo stata prima una scuola, poi una Caserma Militare con il nome “caserma scuola” e successivamente sede della Polizia di Stato e dell’Autorità provinciale tecnico-operativa di Pubblica Sicurezza.

Alla presentazione del volume hanno partecipato il Sindaco di Imperia Claudio Scajola, il Prefetto Armando Nanei, il Presidente della Provincia Giovanni Toti, i Dirigenti Scolastici e una rappresentanza di studenti delle scuole superiori della città i quali hanno presentato una serie di lavori molto significativi relativi alla tematica della legalità.

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini, partecipando in videoconferenza all’evento, ha dichiarato: “La Questura non è solo un palazzo come tanti. E’ un luogo dove s’intrecciano le vite delle persone. Un luogo dove, da sempre, si è cercato di mantenere saldo un servizio importante al cittadino”. Il Prefetto ha inoltre sottolineato l’importanza di avere momenti come questi “dove si crea e si rinsalda un fortissimo legame tra la Polizia di Stato, le istituzioni i cittadini e la città attraverso simboli” ed ha concluso, rivolgendosi ai ragazzi presenti, affermando come sia importante la loro presenza in quanto “protagonisti della nostra storia che hanno affrontato tematiche importanti. Il vostro impegno mi fa essere ottimista e accresce la motivazione delle donne e degli uomini per la sicurezza delle comunità”

