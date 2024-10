Il Questore

Dott. Claudio Ciccimarra

Nato a Salerno il 27 giugno 1967, ma partenopeo di adozione, in quanto vive a Napoli fino al dicembre 1986, anno in cui, dopo il diploma, entra all’Istituto Superiore di Polizia a Roma, per frequentare il corso quadriennale, al termine del quale si laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza”.

Nel dicembre 1991 viene assegnato alla Questura di Milano, dove per cinque anni assumerà l’incarico di responsabile della UIGOS del Commissariato “Centro” fino a diventare vice dirigente dello stesso commissariato.

Nel dicembre 1996 viene trasferito alla DIGOS della Questura di Milano, assumendo prima l’incarico di responsabile della sezione della sinistra antagonista e poi nel luglio 2007 l’incarico di vice dirigente.

Nel settembre 2011 viene promosso a Primo Dirigente e pertanto viene inviato a dirigere il Commissariato di “Monforte Vittoria” fino a giugno 2015, quando torna alla DIGOS della Questura di Milano in qualità di dirigente.

Durante questi anni acquista una notevole competenza professionale sia in ambito di ordine e sicurezza pubblica, dirigendo servizi di grande importanza nel capoluogo di regione lombardo, sia in ambito di terrorismo nazionale e internazionale.

Sicuramente tra le operazioni più importanti a cui ha partecipato è stato l’arresto del latitante Cesare Battisti e l’arresto dell’ultrà napoletano responsabile dell’omicidio del tifoso interista Belardinelli.

Ad ottobre 2020 viene promosso a Dirigente Superiore assumendo quindi l’incarico di dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle d’Aosta.

Dal dicembre 2021 all'agosto 2024 ricopre l’incarico di Questore della provincia di Biella.

Dal 1 settembre 2024 viene nominato Questore della Provincia di Grosseto.