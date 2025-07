Smantellata dalla Polizia di Stato un’organizzazione criminale che favoriva l’ingresso illegale in Italia di stranieri provenienti dal medio oriente e diretti in Germania

L’indagine, condotta dagli agenti della IV Zona Polizia di Frontiera – Settore di Gorizia e coordinata dal P.M. della D.D.A. di Trieste, Dott. Federico FREZZA, ha preso spunto dagli arresti effettuati ai valichi di frontiera di Gorizia nel giugno 2024 quando, in due distinte operazioni, erano stati tratti in arresto 2 cittadini serbi mentre trasportavano illegalmente 7 migranti siriani e un cittadino tedesco che trasportava illegalmente 10 cittadini siriani e 2 cittadini turchi.

La successiva attività investigativa, svolta in collaborazione con la Polizia tedesca e la Polizia slovena, aveva consentito d’individuare un’articolata organizzazione criminale con base in Germania, che utilizzava strutture ricettive site in Friuli Venezia Giulia, appartamenti e B&B, dove venivano fatti alloggiare gli autisti utilizzati dal sodalizio per effettuare i viaggi di migranti irregolari dalla Slovenia all’Italia ed in un secondo momento in Germania.

Per il viaggio fino al Paese di destinazione i migranti avevano dichiarato di aver pagato somme comprese tra 6.000 ed 8.000€ ciascuno.

A seguito di tali evidenze il G.I.P. presso il Tribunale di Trieste aveva emesso due Mandati di Arresto Europei nei confronti di due cittadini iracheni che avevano diretto, organizzato e favorito l’immigrazione illegale di numerosi migranti di origine mediorientale. Entrambi i MAE che hanno portato alla carcerazione dei soggetti posti all’apice dell’organizzazione criminale sono stati eseguita dalla Polizia tedesca, che ha così completato lo smantellamento di questo sodalizio.