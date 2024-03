Controlli straordinari del territorio

San Fruttuoso, Cornigliano, Sampierdarena e Centro Storico,

Continuano i controlli della Polizia di Stato sul territorio genovese, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori e in materia di stupefacenti, nonché al contrasto dei fenomeni di microcriminalità, in risposta anche agli esposti presentati dai singoli cittadini e comitati.

In particolare nei giorni scorsi, sono stati predisposti quattro servizi straordinari dedicati al monitoraggio del territorio, nelle delegazioni del centro storico cittadino, di Sampierdarena, di Cornigliano e San Fruttuoso. Ad operare gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria affiancati dai colleghi dei Commissariato di P.S. San Fruttuoso, Cornigliano e Prè.

Lunedì sera i poliziotti hanno operato nei quartieri di San Fruttuoso e Marassi dove è stato anche effettuato 1 controllo amministrativo di un esercizio commerciale e sono state controllate le zone di Piazza Verdi, Corso De Stefanis, Corso Sardegna, Salita Chiapparolo, Piazza Manzoni e Piazza Galileo Ferraris.

Nelle giornate di martedì e venerdì sono stati svolti due servizi straordinari nel centro storico a cui hanno dato ausilio anche le Unità Cinofile con i cani Nagut e Leone. Controllata l’area compresa tra piazza della Commenda, via Prè, vico dell’Amore, vico inf. e sup. del Roso, vico Sant’Antonio e piazza Vittime di tutte le Mafie, senza tralasciare la zona della Darsena.

Giovedì, in orario serale e notturno, è stata monitorata la zona compresa tra piazza Vittorio Veneto, via Piombino, piazza Petrella dove è stata segnalata una crescente attività di spaccio. Verificato un esposto in via Tonale e controllato un bar di largo Gozzano dove sono stati identificati tutti gli avventori.

Complessivamente, durante tutte le attività sono stati identificate 176 persone e 102 veicoli.