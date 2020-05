Servizi straordinari di controllo del territorio

Centro storico, ieri

Ieri, gli agenti del Commissariato Centro e Prè insieme ai colleghi della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e della Squadra Cinofili hanno monitorato le vie del centro storico genovese con l'obiettivo di prevenire situazioni di degrado o pericolo per la salute pubblica come assembramenti, consumo di alcolici sulla pubblica via e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’attività, svolta dal primo pomeriggio fino a tarda notte, sono state controllate numerose persone. In particolare, sono stati denunciati un 34enne ecuadoriano inottemperante alle misure di contenimento del covid-19 ed un 21enne albanese poiché irregolare sul T.N.. E’ stato inoltre denunciato per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio un 29enne ecuadoriano che, gravato da numerosi precedenti per furto e maltrattamento in famiglia e già segnalato come assuntore di stupefacenti, è stato trovato in possesso di alcune dosi di eroina e di un bilancino di precisione.