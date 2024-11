15 novembre 2024 – La Polizia Stradale di Genova al liceo Luzzati di Chiavari (GE) per la “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada”.

Polizia Stradale di Genova

In vista della “Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada” del 17 novembre pv, per sensibilizzare i giovani, futuri utenti della strada, la Sezione Polizia Stradale di Genova e il Dott. Gianni Testino dell'ASL Genova 3, nella mattinata del 15 novembre, hanno incontrato gli studenti del liceo Luzzati di Chiavari (GE).

I rappresentanti della Polizia Stradale hanno illustrato le principali cause di incidenti stradali, focalizzandosi sui comportamenti più rischiosi come l'eccesso di velocità, la mancata precedenza e la distrazione al volante, spesso causata dall'uso del cellulare. Hanno inoltre approfondito le tematiche legate alla manutenzione della rete stradale e all'importanza della segnaletica nonché le attività in concreto poste in essere per prevenire i pericoli derivanti dalla strada.

Il Professor Testino, Direttore del Dipartimento educazione ai corretti stili di vita Asl 3 Liguria, ha spiegato gli effetti devastanti dell'alcol e delle droghe sulla capacità di guida. Attraverso dimostrazioni pratiche e l'utilizzo di immagini, ha mostrato come queste sostanze alterino la percezione visiva, rallentino i riflessi e compromettano la capacità di giudizio, aumentando esponenzialmente il rischio di incidenti.

L'incontro è stato un'occasione importante per far comprendere ai ragazzi che ogni scelta alla guida ha delle conseguenze, non solo per sé stessi ma anche per gli altri.

La collaborazione tra le istituzioni, quindi, è fondamentale per promuovere una cultura della sicurezza stradale e per costruire un futuro senza vittime sulla strada.