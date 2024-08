Polizia di Stato: Controlli amministrativi alle sale scommesse e VLT a Genova

Controlli amministrativi straordinari mirati alle sale scommesse e VLT ubicate nelle delegazioni di San Fruttuoso e Marassi.

Martedì pomeriggio e sera, la Polizia di Stato ha effettuato controlli amministrativi straordinari mirati alle sale scommesse e VLT, ubicate nel capoluogo, nelle delegazioni di San Fruttuoso e Marassi.

L’attività è stata svolta da una Task Force coordinata dal Dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, composta da personale del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, Squadra Mobile, team cinofili antidroga dell’U.P.G. e S.P., con la collaborazione di funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, autorità regolatoria di vigilanza e di controllo del gioco pubblico, nonchè del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, sezione di P.G., competente in merito alla normativa antincendio e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Complessivamente sono state controllate 4 sale VLT, ubicate in via Canevari, c.so Sardegna e via Fereggiano.

Con il concorso dei Funzionari dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è stata verificata la rispondenza del numero degli apparecchi da gioco, la validità di autorizzazioni di polizia e concessioni e la verifica a campione degli attestati di conformità e nullaosta di esercizio degli apparecchi per giochi e scommesse.

All’accesso, il personale ha immediatamente verificato che all'interno delle sale non ci fossero minori degli anni 18 e che fossero regolarmente attivi i meccanismi idonei ad impedire ai minori l’accesso al gioco.

All'esito dei controlli non sono state rilevate irregolarità.

L’attività della Squadra amministrativa della Divisione P.A.S. e del Comando VV.FF ha rilevato, in talune sale, inadempienze relativamente a: Scia di prevenzione incendi non regolarizzata, estintori non revisionati, presenza di materiale combustibile tale da comportare pericolo, assenza di DVR, cartellonistica di sicurezza insufficiente, uscite di sicurezza non adeguatamente segnalate ed impianti elettrici non conformi allo stato dell’arte, con cavi a vista e pericoli da contatto diretto.

Tali violazioni in materia di prevenzione incendi e di sicurezza sui luoghi di lavoro hanno comportato, nell’immediato, la predisposizione di misure prescrizionali a tutela dei lavoratori e dei clienti. Ulteriori approfondimenti sono in corso per l’adozione delle sanzioni conseguenti.

Oltre alle 4 sale VLT, sono stati controllati 2 minimarket di via Canevari, oggetto di esposti quale luogo abituale di ritrovo di persone che abusano di sostanze alcoliche.

Identificati complessivamente 38 avventori, di cui 24 con pregiudizi di polizia.