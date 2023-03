Attività della polizia di stato ligure finalizzate al contrasto del fenomeno delle patenti facili.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto parte della Polizia di Stato in Liguria, al fenomeno del conseguimento di patenti di guida con suggerimenti dall’esterno.

Nei giorni scorsi infatti, la squadra di P.G. della Polizia Stradale di Genova, a seguito di un’attività di osservazione presso gli uffici della Motorizzazione Civile del capoluogo genovese, ha denunciato sette persone, tutte straniere, perché in concorso tra loro, utilizzando apparecchiature elettroniche ed auricolari occultati, da cui ricevevano suggerimenti da parte di complici che dall’esterno comunicavano le risposte del quiz, permettendo così di superare facilmente i test per il conseguimento della patente di guida.

Lo scorso martedì, analoga attività d’indagine, effettuata presso la Motorizzazione Civile di Savona, da parte della Polizia Stradale savonese, ha permesso di individuare l’ennesimo candidato il quale, dotato di auricolari ben occultati, sosteneva l’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida. Una successiva ricerca degli strumenti utilizzati per superare l’esame, quali telecamere e trasmettitori auricolari, permetteva di ritrovare, sul veicolo condotto dal soggetto, ovviamente sprovvisto di patente, alcuni grammi di sostanza stupefacente. Una perquisizione domiciliare disposta dall’Autorità Giudiziaria presso il domicilio del soggetto, nell’entroterra genovese, permetteva di rinvenire un significativo quantitativo di sostanza stupefacente per il quale scattava l’arresto in flagranza di reato per possesso ai fini di spaccio e ovviamente la doverosa contestazione di un verbale per guida senza patente.