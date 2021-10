Controllo straordinario del territorio a Sampierdarena

Ieri

I poliziotti del Commissariato Cornigliano, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato nella giornata di ieri un servizio di controllo straordinario del territorio con particolare attenzione alla zona di Piazza Vittorio Veneto, Via Avio, Via Fillak, Via Molteni, Via Cantore e zona Fiumara.

In totale sono state controllate 31 persone di cui 8 con precedenti e controllati 3 esercizi commerciali con accertamento del possesso del green pass all’interno degli internet point.

Un genovese di 27 anni è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, apparso visibilmente agitato durante il controllo e sono stati rinvenuti nel suo borsello 1,57 grammi di hashish. Non avendo lo stesso convinto gli operatori circa il possesso di altro stupefacente, il controllo è proseguito nella sua abitazione dove sono stati rinvenuti 22,59 grammi di hashish, 7,05 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, una lama da taglierino cutter avente lungo tutta la lama tracce della stessa sostanza stupefacente rinvenuta e la somma di 390 euro.

Inoltre i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno denunciato per ricettazione un 31enne italiano che stava guidando uno scooter risultato rubato lo scorso settembre e che a suo dire gli era stato consegnato la mattina precedente da un suo conoscente. Il proprietario è stato rintracciato e gli è stato riaffidato il mezzo che, dopo il furto, era stato riverniciato di nero, essendo in origine rosso.