Controllo del territorio in centro storico: 4 denunciati.

Centro storico, ieri pomeriggio

Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato Centro, unitamente a 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, un'unità cinofila, personale dell'Ufficio di Gabinetto e del Reparto Mobile hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in centro storico e a garantire il rispetto delle norme anti-covid.

Durante l'attività sono state identificate in totale 34 persone di cui 19 con precedenti penali.

Un 32enne genovese è stato denunciato per evasione, poiché trovato in giro per i vicoli nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Un 26enne insieme all'amica di 19 anni, entrambi romani e senza fissa dimora, hanno tentato di sottrarsi all'identificazione strattonando gli agenti e cercando di colpirli a manate, per questo sono stati denunciati per resistenza a P.U.

Il cane Costantin ha fiutato 5 grammi di hashish nelle tasche di un 35enne genovese, che è stato segnalato amministrativamente.

A fine pomeriggio l'attenzione degli operatori è stata attirata da una persona che dopo aver fatto segno con una mano, si è accasciato a terra. Chiamata immediatamente un'ambulanza, l'uomo, un 48enne genovese, poco dopo ha ripreso i sensi iniziando a dare in escandescenze e rompendo il lunotto posteriore del mezzo di soccorso. Un'altra ambulanza è giunta per condurlo comunque in ospedale, mentre i poliziotti hanno proceduto a denunciarlo per danneggiamento aggravato.