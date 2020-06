Nuova strategia di controllo del centro storico: esiti dell’attività

Genova, 1 e 2 giugno

La scorsa settimana, durante il tavolo tecnico convocato dal Questore di Genova, sono stati rimodulati i servizi di controllo del territorio nel centro storico con una nuova e più incisiva strategia che lo ha suddiviso in tre spicchi vigilati a rotazione da Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale.

Nelle giornate dell’1 e del 2 giugno i Commissariati Centro e Pré hanno coordinato diversi pattuglioni, composti da personale della Questura e dei Commissariati, del R.P.C Liguria e dai cinofili, finalizzati al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti.

Durante l’attività sono state identificate 160 persone. In particolare, è stato arrestato un 40enne marocchino in esecuzione di un ordine di carcerazione per spaccio che, condotto al carcere di Marassi, dovrà scontare una pena di 3 anni e mezzo. Sono stati inoltre denunciati 2 giovani albanesi per lesioni aggravate in concorso durante una lite in strada. Denunciati anche un marocchino ed un ghanese di 37 anni poiché irregolari sul T.N. ed un ghanese 27enne, sorpreso in Via San Luca, in violazione di misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Genova.

Inoltre un senegalese di 23 anni è stato messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione per avviare la procedura di espulsione.